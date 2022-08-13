Донецк, , 19:41 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 250 снарядов и мин. Об этом 13 августа сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 250 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики обстреляли районы девяти населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов два мирных жителя погибли и семь получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Старомихайловку, Донецк, Горловку и Макеевку.