Донецк, 13 августа, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 250 снарядов и мин. Об этом 13 августа сообщает Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 250 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики обстреляли районы девяти населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов два мирных жителя погибли и семь получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Старомихайловку, Донецк, Горловку и Макеевку.