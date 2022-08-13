Оренбург, 13 августа, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В стационарах Оренбургской области к 13 августа находятся 88 человек с COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Состояние четверых граждан является тяжёлым. По данным на 12 августа госпитализированными числились 79 человек, в том числе трое в тяжёлом состоянии.

Всего в Оренбуржье зафиксировано 219 537 случаев заражения коронавирусом. Излечились 213 849 пациентов, при этом зарегистрировано 4027 летальных случаев.