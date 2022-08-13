Донецк, , 19:35 — REGNUM Населенные пункты Старомихайловка, Донецк, Горловка и Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:05 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Старомихайловка: выпущено восемь мин калибра 120 мм; 18:20 — населенный пункт Марьинка (западная) — город Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибра 120 мм; 18:10 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено восемь снарядов калибра 152 мм; 19:15 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 19:15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 19:20 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР.