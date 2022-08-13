13 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что сдавшиеся в плен солдаты вооруженных сил Украины отказались вернуться по обмену.

Мирослава Романенко, , 20:00 — REGNUM Сдавшиеся в плен солдаты вооруженных сил Украины отказались вернуться по обмену. Об этом говорится в заявлении одного из солдат, распространенном 13 августа Министерством обороны России.

Бойня Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что украинские военные, не желающие идти на обмен, вероятно, боятся, что их вновь отправят на передовую или придется отвечать перед киевским режимом за сдачу в плен. Иные отметили, что солдаты ВСУ не хотят умирать за бандеровскую Украину.

«Кто бы сомневался, тем более, многие с таким трудом прорывались в этот плен», — отметила Елена.

«Пусть участвуют в боевых действиях на нашей стороне», — призвала Наталья Ч.

«Ну и пусть их на стройки Мариуполя отправляют», — добавил «СССР))68».

Мариуполь в июне 2022 года Богдан Борман © ИА REGNUM

«Я бы тоже на их месте в недострану не возвращалась… Опять их в мясорубку кинет Зе-режим. Повезло в первый раз, не факт, что наш русский солдат будет настолько дружелюбным во второй», — отметила еще одна участница обсуждения.

«Вот это реально зрада! Не спешат обратно на Украину, ещё чуть-чуть, и батальоны украинцев пойдут освобождать Киев от хунты…» — отреагировал «Бармалей».

«Они домой не хотят, и это понятно, — в плену лучше, чем на передовой, — ешь, спи, а наших теперь как забирать?» — задалась вопросом Светлана.

«Не хотят умирать за бандеровскую нацистскую Украину! Ну что же, это вполне логично!» — прокомментировал Александр Р.

«Дай Бог, чтобы как можно больше спаслось людей!» — отметил Алексей Ч.

«Что-то глаза забегали, губы задрожали! Наверное, пришло понимание, что их используют как пушечное мясо», — пишет Давид С.

«Нечего тут идейность искать. Просто боится… всего: боится воевать, боится нашего трибунала, боится отвечать за плен ТАМ… Его же снова на фронт отправят, если он вернётся…» — считает 12 080.

«Трехразовое питание, восьмичасовой сон, минимум работы (а то и вообще нет), часовая прогулка… Ну и зачем ему возвращаться?» — отреагировал Dmitry K.

«Если его обменяют, то вскоре вернут на передовую, а как же иначе?» — подытожил Mikhail V.