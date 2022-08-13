Ростов, Ярославская область, 13 августа, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Вице-премьер РФ Денис Мантуров 13 августа посетил Ростовский оптико-механический завод. В ходе визита на предприятие Мантуров ознакомился с его последними разработками, сообщили в пресс-служба Минпромторга.

(сс) Сергей Крестов Денис Мантуров

В частности, вице-премьеру были продемонстрированы прицельные комплексы нового поколения, в том числе новые универсальные прицелы для танков и БТР.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля глава российского правительства Михаил Мишустин назначил ответственных за развитие высокотехнологичных отраслей из числа вице-премьеров. Согласно назначению, Денис Мантуров курирует технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.