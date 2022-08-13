Киев, 13 августа, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Запад так же науськивал Украину, провоцируя её на вооружённую агрессию, как он делал это в 2008 году с Грузией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«Таким же образом, как и Грузию в 2008 году, Запад готовил к войне и Украину. Украинцев убедили в том, что они быстро смогут смять боевые порядки ДНР и ЛНР, что Россия не вмешается, а если вмешается, то лишь добровольцами, а с добровольцами они быстро справятся, поскольку у них сейчас мощная армия, и весь Запад за ними стоит. Вот они и обнаглели, и напали, фактически. Пришлось нам нанести превентивный удар, чтобы не дожидаться, когда они нападут», — сказал эксперт.

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.