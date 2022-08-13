Донецк, , 19:15 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли Ленинский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S.Army

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:00 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики вновь обстреляли Горловку и Зайцево в ДНР.