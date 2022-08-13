Тбилиси, , 19:27 — REGNUM Запад весьма хитро подбил Грузию на вооружённый захват Южной Осетии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 августа сообщил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Ставки дяди Сэма

Запад создал у грузин ощущение военной силы, по крайней мере, в отношении противостоящих им войск Южной Осетии. И Запад смог убедить Михаила Саакашвили , чтобы он не боялся, что Россия вмешиваться не будет, президентом является Дмитрий Медведев , Владимир Путин уехал на Олимпиаду в Пекин. На это всё намекала Кондолиза Райс . Она прямо не говорила, что вступайте в войну. Нет, она подзуживала. И такой человек, как Саакашвили, поддался на эти уговоры. И главное: Саакашвили увидел, что, когда он начал непосредственную подготовку к войне, его никто с Запада не осадил, не сказал прекращать. Вот таким хитрым образом Запад его спровоцировал на войну. А то, что западные политики, та же Райс, говорили Саакашвили в личных беседах, мы не знаем. Может быть, даже обещали и прямую поддержку. А потом они заявили, что если в Грузии у кого-то были какие-то идеи на этот счёт идеи, то их неправильно поняли. А Запад, собственно, и не собирался напрямую вмешиваться в конфликт. Он мог бы, дескать, только оружие грузинам поставить, но даже и это сделать уже было нельзя, так как Россия заблокировала Чёрное море. То есть, Запад действует по-иезуитски и таким образом втягивает в войну.

Напомним, что в августе 2008 Грузия совершила нападение на Южную Осетию, в результате чего произошла пятидневная российско-грузинская война.