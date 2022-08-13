Донецк, 13 августа, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Город Горловка и населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17:40 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 12 снарядов калибра 152 мм; 18:15 — населенный пункт Клещеевка — населенный пункт Зайцево (южное): выпущено два снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Зайцево в ДНР еще девять снарядов калибра 152 мм.