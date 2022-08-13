13 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Богдан Борман, , 20:01 — REGNUM 13 августа в Донецкой Народной Республике отмечается День работников физической культуры и спорта. Во многих населенных пунктах молодой республики проводятся праздничные мероприятия. Корреспондент ИА REGNUM посетил одно из них — День спорта в посёлке городского типа Ялта Мангушской (Першотравневой) области.

Пляжный волейбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Ялта — это приморский посёлок, на берегу Азовского моря, основанный в 1780 году. Так что совсем не удивительно, что спортивное мероприятие прошло на живописном побережье, буквально в нескольких метрах от морского прибоя. Спортсмены соревновались в пяти дисциплинах — дартс, перетягивание каната, подтягивание, пляжный футбол, пляжный волейбол. Причем в волейболе соревновались смешанные пары спортсменов — юноша и девушка в одной команде.

Пляж в посёлке Ялта, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Дартс. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР Богдан Борман © ИА REGNUM

Пляжный волейбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Пляжный волейбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Пляжный волейбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM Пляжный волейбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Физической культурой можно заниматься в любом возрасте. Вот и местный восьмидесятилетний «физкультурник» Николай Юрьевич подтянулся на турнике четырнадцать раз и сделал подряд семь подъёмов переворотом! Не каждый даже в сорок лет сможет повторить подобный результат!

Николаю Юрьевичу уже 80 лет, но он даст фору даже молодым спортсменам Богдан Борман © ИА REGNUM

Николай Юрьевич подтянулся на турнике четырнадцать раз Богдан Борман © ИА REGNUM

Подтягивание на турнике. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Николай Юрьевич с благодарностью за участие в соревнованиях Богдан Борман © ИА REGNUM

Благодарность Богдан Борман © ИА REGNUM

На спортивных площадках соревновались атлеты из таких поселков и сёл, как Мангуш, Ялта, Стародубовка, Урзуф, Камышеватое, Мелекино. По вполне понятной причине (в районе некоторых населенных пунктов весной проходили ожесточенные бои) «география соревнований» не охватила все населенные пункты области. Но тем не менее праздник спорта удался, и, по словам организаторов, мероприятие будет ежегодным.

Пляжный футбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Пляжный футбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Пляжный футбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Пляжный футбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Пляжный футбол. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Участники соревнований. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Ну а организовано это праздничное мероприятие было министерством молодёжи, спорта и туризма ДНР и администрацией Першотравневого района.

Флаг России развевается над пляжем Богдан Борман © ИА REGNUM

Награды для участников соревнований. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Медали. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Награды для участников соревнований. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM

Медали. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM Медали и награды для участников соревнований. День работников физической культуры и спорта в посёлке Ялта, ДНР. Богдан Борман © ИА REGNUM