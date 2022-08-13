Нью-Йорк, США, , 18:57 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение на британского писателя Салмана Рушди. Об этом 13 августа сообщил пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

По словам Гутерриша, которые приводит Дюжаррик, нападение на Рушди не может быть чем-либо оправдано, и насилие не должно являться реакцией на связанные или написанные кем-то слова.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на автора книги «Сатанинские стихи», британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди было совершено в США. Рушди получил несколько ножевых ранений и сейчас находится в больнице.