Нью-Дели, , 19:00 — REGNUM США обвинили Индию в том, что она якобы используется для экспорта российских нефтепродуктов в нарушение санкций США. Об этом заявил заместитель управляющего Резервного банка Индии Майкл Патра.

Танкер

Американская сторона сообщила Индии, что индийское судно перегрузило в открытом море нефть из российского танкера, а после переработки на территории Индии в нефтепродукты, доставило их в Нью-Йорк.

Майкл Патра не указал названий судна и город, в котором осуществлялась переработка нефти.

Посольство США в Нью-Дели воздержалось от комментариев.