Горловка, ДНР, , 18:43 — REGNUM В посёлке Зайцево под Горловкой, где идут активные боевые действия, ВСУ убили двух мирных жителей. Об этом 13 августа сообщил в своём телеграм-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

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Он также отметил, что ещё один человек был ранен, скорая помощь везёт пострадавшего в больницу. «Сегодня от рук укронацистов погибло 3 мирных горловчан, количество раненых возросло до 7», — подчеркнул Приходько.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 августа, в Макеевке была убита женщина 1948 г. р., ещё несколько человек получили ранения.