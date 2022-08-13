Асбест, Свердловская область, 13 августа, 2022, 18:30 — ИА Регнум. В Асбесте Свердловской области женщина погибла при падении на неё вагона грузового поезда. Об этом пишут местные СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Как пишет «Новый День «, трагедия произошла на территории местного комбината. 48-летняя женщина зашла в деревянный туалет и в этот момент на постройку рухнул вагон поезда, который проезжал по внутренней железнодорожной линии. Сотрудница предприятия погибла на месте.

В пресс-службе комбината подтвердили журналистам факт трагедии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Добавим, 21 июля на станции комбината погиб машинист. Это произошло из-за столкновения двух поездов.