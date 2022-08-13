Варшава, , 18:31 — REGNUM Экс-президент Украины Пётр Порошенко был замечен в аэропорту Варшавы с бутылкой вина в руке. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны» со ссылкой на фото- и видеоматериалы из соцсетей.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На видео видно, как похожий на Порошенко мужчина идёт по зданию аэропорта, держа в руке бутылку игристого вина. Он также виден на фотографии стоящим в очереди в том же аэропорту.

Напомним, в июне украинские СМИ опубликовали видеосъёмку, на которой Порошенко с семьёй обедал в лондонском ресторане. Известно, что нынешние киевские власти не хотели выпускать его из страны, однако он требовал сделать это, утверждая, что целью его выезда является участие в конференции НАТО с целью помощи Украине.