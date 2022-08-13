Лос-Анджелес, США, 13 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В США подорожали томаты и ряд изготавливаемых из них изделий, сообщает Bloomberg.

Томаты

Издание приводит заявление главы ассоциации производителей томатов Калифорнии Майка Монтны, по словам которого, подорожание томатов связано во-первых с засухой, а во вторых — с ростом цен на топливо и удобрения, передаёт РИА Новости.

В частности, томатная паста одного из известных производителей за год стала стоить дороже на 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США 12 августа одобрила т. н. Антиинфляционный акт, который подразумевает выделение $430 млрд на борьбу с повышением цен.