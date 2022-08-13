Берлин, , 18:05 — REGNUM Лидер оппозиционной партии Германии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц заявил о невозможности для Германии выступить в качестве посредника между Россией и Украиной ввиду явного сочувствия Украине.

Фридрих Мерц Olaf Kosinsky

Немецкий политик также потребовал от других партий, представленных в парламенте, более решительной поддержки Украины, особенно в аспекте поставок вооружений.

Напомним, что с началом специальной военной операции Германия начала поставки тяжелого вооружения на Украину.