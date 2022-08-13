Пекин, 13 августа, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Четыре туриста погибли в Китае в результате внезапного разлива реки из-за паводка, сообщает «Российская газета».

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

Еще трое туристов получили травмы, шестеро — легкие ушибы, все они направлены в медицинские учреждения.

Происшествие в результате выпадения осадков случилось в ландшафтном парке Лунцаогоу в провинции Сычуань, которая находится на Юго-Западе Китая. В настоящее время на месте трагедии работают спасатели.