Донецк, , 17:43 — REGNUM Мирный житель подорвался на мине ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка. Об этом 13 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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По последним данным, ЧП произошло на ул. Красная Заря.

«В Кировском районе Донецка ранен мирный житель, — говорится в сообщении. — … Мужчина 1976 года рождения наступил на сброшенную украинскими боевиками запрещённую противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток».

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что 40 человек получили ранения в ДНР в результате срабатывания противопехотных мин дистанционной установки ПФМ-1 «Лепесток», применяемых ВСУ.