13 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что большинство жителей Соединенных Штатов обеспокоены психическим здоровьем президента США Джо Байдена.

Мирослава Романенко, , 17:44 — REGNUM Большинство жителей Соединенных Штатов обеспокоены психическим здоровьем президента США Джо Байдена, сообщает газета The Washington Times.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В соответствии с результатами социологического опроса Issues & Answers/TIPP, 59% жителей Штатов волнует психическое состояние американского лидера.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, почему состояние психического здоровья не беспокоит оставшиеся 41% опрошенных.

«Непонятно, о чём они беспокоятся. Как будто его деменция это новость», — иронизирует HelenB243.

«Джо, не останавливайся!» — смеется «Доллар по 200».

«Т. е. 41% считают, что дед в порядке? Задорнов был прав!» — смеется «Кащей Бессмертный».

«А остальные не беспокоятся?» — недоумевает 82 782.

«Помнится, на закате советской власти нам впаривали, что прежде, чем быть избранным президентом, кандидат проходит полное медицинское обследование. Нездоровых не избирают. Мы тогда верили всему. Теперь видим, что они выбрали. Позор стране, которая эту мумию избрала», — отметила Альбина Ф.

«А психическое состояние Зеленского и его команды никого не беспокоит?» — поинтересовалась Татьяна.

«Какой мир, такой и лидер!» — пишет Анна К.

«Остальные 41% не взяли трубку», — шутит Евгения.

«А, то есть 41% такие же, как дед, или хуже», — смеется «Турист».

На батарейках Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Ну что ж, эта статистика показывает также процент вменяемых американцев. Вторая половина, скорее всего, близка по состоянию к своему лидеру», — отреагировала Natalie B.

«США настолько демократичны, что умственно отсталый или психически больной может стать президентом (сарказм)», — иронизирует Alex I.

«Он ещё и на второй срок собирается, или его собирают…» — добавила Нина Б.

«Тут интереснее, кто рулит этим цирком, пока у Байдена маразм прогрессирует, и это точно не вице-президент», — отметил Crow73s.

«Из опроса мы узнали, что 41 проценту американцев безразлично абсолютно всё», — комментирует новость Vao.

«Как ни жаль, но в данном случае весь «цивилизованный» мир с ним… Их психическое состояние вызывает очень много вопросов», — пишет Irina.

«Нормальный смешной дед… Лишь бы не нажал ядерную кнопку», — пошутил Avangard.

«Остальные 41% с дедом на одной волне», — с юмором подытожила Эльвира.

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