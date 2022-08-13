Донецк, 13 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:45 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела города Горловка со стороны ВСУ пострадали два человека.