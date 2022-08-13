Донецк, , 17:24 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Луганское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 августа сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

ВСУ U.S. Army Europe

По его данным, из-за обстрелов было повреждено здание школы.

«В средней школе с. Луганское в результате обстрелов также выбиты стекла», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела города Горловка со стороны ВСУ пострадали два человека.