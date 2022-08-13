Донецк, , 17:14 — REGNUM В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом 13 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ в АТО Naspravdi.info

«Украинские боевики нанесли удар по Никитовскому району Горловки, ранения получили мужчина по ул. Зинина и женщина по ул. Докучаева», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Зайцево и Горловке 17 снарядов.