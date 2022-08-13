Донецк, 13 августа 2022, 17:14 — REGNUM В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали два человека. Об этом 13 августа сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
«Украинские боевики нанесли удар по Никитовскому району Горловки, ранения получили мужчина по ул. Зинина и женщина по ул. Докучаева», — говорится в сообщении.
Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Зайцево и Горловке 17 снарядов.