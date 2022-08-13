Макеевка, ДНР, 13 августа, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ в Макееве (ДНР) погибла женщина. Об этом сообщили 13 августа в Штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Обстрел

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Помимо этого, была ранена ещё одна женщина 1948 г.р. в Петровском районе Донецка, а Кировском районе ранение получил мужчина 1976 года рождения, наступивший на мину «Лепесток». Ещё двое мирных жителей были ранены в Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, артиллерийские и ракетные обстрелы городов Донбасса, осуществляемые ВСУ, не прекращаются. Известия о гибели мирных жителей, разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры приходят каждый день.