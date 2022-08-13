Вашингтон, , 17:03 — REGNUM Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Вашингтон находится на грани войны с Москвой и Пекином. Об этом Киссинджер заявил в интервью The Wall Street Journal.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления с лекцией в гостинице Шератон. Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992 год

При этом, по словам американского дипломата, США во многом сами создали текущую ситуацию, не имея серьёзного представления о её возможных итогах.

Киссинджер отметил, что при нынешнем положении дел Вашингтону следует сделать акцент на том, чтобы не нагнетать напряжённость. Он, однако, заявил, что если раньше, по его мнению, для Украины более всего подходил внешнеполитический статус, аналогичный тому, что ранее был у Финляндии, то теперь Запад должен относиться к ней как к члену НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Киссинджер предостерёг президента США Джо Байдена от эскалации конфликта с Китаем. По словам дипломата, нынешняя ситуация требует «никсоновской гибкости», чтобы разрядить конфликты США с Китаем и России с остальной Европой.