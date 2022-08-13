Донецк, 13 августа, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:20 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибра 152 мм.