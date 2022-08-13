Новая Каховка, Украина, 13 августа, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Обстрелы, которыми ВСУ постоянно подвергают Каховскую ГЭС, могут привести к катастрофе на Запорожской АЭС. Об этом 13 августа заявил замдиректора гидроэлектростанции Арсений Зеленский.

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По его словам, которые приводит ТАСС, Каховская ГЭС с первого дня боевых действий работает в аварийном режиме, что представляет серьёзную опасность для её функционирования. При этом, если на станции начнутся проблемы с плотиной, это создаст непосредственную угрозу Запорожской АЭС.

Зеленский также заявил, что один из гидроагрегатов Каховской ГЭС пришлось вывести из эксплуатации из-за постоянных обстрелов украинской артиллерии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа заместитель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ для обстрелов Каховской ГЭС применили американские РСЗО HIMARS. При этом нанести серьёзные повреждения станции ВСУ не удалось.