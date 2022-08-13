Копейск, Челябинская область, , 16:45 — REGNUM Мемориал в Потанино Челябинской области осквернили два подростка 2011 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Установлено, что пятиклассники являются местными жителями. 10 августа они нанесли рисунки маркером. При этом оба воспитываются в благополучных семьях. Теперь они будут поставлены на профилактический учёт.

Как сообщало ИА REGNUM, о факте осквернения мемориала сообщили журналистам местные жители. Неизвестные нанесли на памятник изображения.

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