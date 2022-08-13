Мелитополь, 13 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Несколько ракет, которые были выпущены вооруженными силами Украины (ВСУ) по городу Мелитополь Запорожской области, сбили системы ПВО России. Об этом 13 августа заявил в эфире телеканала «Россия 24» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Несколько обстрелов (города Мелитополь), — сказал он. — … ПВО (России) отработала в штатном режиме и все сбито».

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в Министерстве обороны России сообщили, что водительские удостоверения российского образца начали выдавать в Мелитополе.