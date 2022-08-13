Копенгаген, 13 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Дания стремится сократить количество выдаваемых гражданам РФ туристических виз на фоне проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает датская газета Politiken.

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Соответствующее мнение высказал министр по делам интеграции Дании Коре Дюбвада. По его мнению, необходимо найти общее решение для всего Евросоюза. С ним согласен министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд, который не исключает, что призыв президента Украины закрыть ЕС для граждан России воплотится в реальность.

За пять месяцев 2022 года Данию посетил 141 россиянин, в 2021 году — 49 граждан России.

Напомним, что ранее с призывом закрыть ЕС для посещения гражданам России выступили премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Украины Владимир Зеленский.

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