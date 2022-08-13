Севастополь, 13 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Подводная лодка «Алроса» после модернизации и ремонта готовится к выходу в море для проведения испытаний. Дизель-электрическую субмарину после успешного завершения тестов передадут военным.

Mil.ru Подводную лодку спускают на воду

Как заявил РИА Новости пресс-секретарь 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Сергей Горбачев, в данный момент на заводе продолжается подготовка к ходовым испытаниям. Работы ведутся в соответствии с планом, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, старейшая в составе ЧФ подводная лодка «Алроса» (проект 877В), находящаяся на модернизации, в конце июня выходила из Севастопольской бухты на испытания в Чёрное море. Известно, что в ходе модернизации подлодка получила в качестве вооружения крылатые ракеты «Калибр».