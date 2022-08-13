Донецк, , 16:24 — REGNUM Населенный пункт Зайцево и город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:10 — населенный пункт Клещеевка — населенный пункт Зайцево (южное): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 15:20 — населенный пункт Отрадовка — населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибра 152 мм; 15:40 - населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Информации о жертвах нет.

Как передавало ИА REGNUM, 13 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Кировский район Донецка.