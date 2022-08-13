Москва, , 16:18 — REGNUM Около 20 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 13 августа свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолет manolofranco

Так, по состоянию на 16:16 мск в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два авиарейса; в аэропорту «Домодедово» задержано восемь рейсов, еще четыре отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что погода без осадков и до +29 градусов ожидается в Москве 13 августа.