Нур-Султан, , 16:18 — REGNUM Заместители министров обороны РФ и Казахстана Александр Фомин и Султан Камалетдинов обсудили текущее состояние двустороннего взаимодействия в военной сфере. Их встреча прошла 13 августа в Нур-Султане, где также состоялась церемония открытия ряда Армейских международных игр.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«В ходе переговоров были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного и военно-технического сотрудничества России и Казахстана, а также вопросы безопасности в Центрально-Азиатском регионе», — сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Казахстана заключили соглашение с Турцией о взаимодействии в сфере военной разведки. Помимо прочего, договор включает в себя обмен разведывательной информацией. Напомним, Турция является членом Североатлантического альянса.