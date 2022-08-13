Челябинск, , 16:17 — REGNUM В Челябинске раскрыли нападения на два пункта микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Кровь на ноже Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступления были совершены 12 августа в Курчатовском районе. Неизвестный мужчина угрожал ножом и похитил из касс более 80 тыс. рублей, после чего скрылся.

13 августа налётчика поймали. Им оказался житель Еманжелинска 1999 года рождения. Полицейским он пояснил, что приезжал в Челябинск специально для совершения разбойных нападений. У него изъяли нож и более 70 тыс. рублей.

Теперь ему грозит до десяти лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года в Екатеринбурге было совершено три нападения на пункты микрозаймов. Подозреваемого удалось задержать. А в июле в подмосковной Балашихе была убита сотрудница микрофинансовой организации. Подозреваемого также задержали.