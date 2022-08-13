Астрахань, , 16:17 — REGNUM В Астрахани завершился образовательный круиз платформы «Россия — страна возможностей» по программе «Больше, чем путешествие». С 31 июля по 12 августа участники конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» отправились в 12-дневный круиз на теплоходе «Нижний Новгород» по программе «Больше, чем путешествие». Более 350 человек, представляющих все проекты платформы, стали участниками речного круиза по Волге, маршрут которого включал в себя 11 городов России: Москва, Углич, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, Ульяновск, Самара, Саратов, Волгоград и Астрахань.

Круиз по Волге Виталий Филимонов, ИА REGNUM

«Астрахань — это завершающая точка круиза «Теплоход возможностей». За три смены на борту этого теплохода побывали участники различных конкурсов и проектов платформы: это «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «ТопБЛОГ», «Экософия», «Абилимпикс» и многих других. Наряду с вдохновляющим путешествием по городам России, мы организовали для участников круиза насыщенную деловую программу, основой которой стал сбор предложений о доработке действующих или запуске новых проектов, конкурсов и олимпиад в рамках нашей платформы», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Экскурсионные программы во время остановок теплохода помогли познакомиться с туристическими возможностями России.

«Мы с вами живем в очень интересное время, когда ломаются старые устои и формируются новые тренды в том числе и в туризме. Современный турист хочет не просто побывать в уникальных местах, но и самореализоваться, получить индивидуальные впечатления, новые знания и опыт. Нам нужно идти «в ногу со временем», говорить с туристом на понятном ему языке, предлагать новые форматы продуктов, и при этом сохранять незыблемыми свои традиции. Именно такой инновационный турпродукт мы формируем в рамках программы «Больше, чем путешествие». Наши туры не только позволяют участникам программы развивать их способности, но и формируют позитивное взаимодействие между государством, туристической отраслью, регионами, местными жителями и путешественниками», — рассказала советник руководителя Ростуризма Юлия Рыбакова.

Программа «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российское общество «Знание». Молодые люди сами могут выбрать, какой регион России посмотреть в поощрительном путешествии: для выбора доступно 370 программ, география проекта охватывает 79 регионов России. В поездках участники открывают для себя Россию и вносят свой вклад в развитие городских пространств, участвуют в социальных и волонтерских акциях.

Астраханская область активно включилась в реализацию программы «Больше, чем путешествие» — более 100 астраханцев воспользовались возможностью посетить другие регионы: самыми популярными направлениями стали Архангельск, Москва и Санкт-Петербург. Астрахань, по оценкам специалистов, уже посетили 110 участников, в скором времени отправятся еще более 50 — больше всего город захотели увидеть жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и Кызыла.

«Астраханская область активно участвует в проекте «Больше, чем путешествие». В этом году регион посетило более 160 участников программы. Мы получаем позитивную обратную связь и понимаем, что про Астраханскую область все больше и больше узнают по всей стране. Уверен, что ребята, которые приняли участие в «Теплоходе возможностей» президентской платформы «Россия — страна возможностей» приобрели опыт, который поможет им воплотить свои идеи в жизнь на территории нашего региона», — отметил руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин.

Круиз на «Теплоходе возможностей» состоял из трех смен, в рамках которых участники, финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей» сменяли друг друга. Первая смена «Теплохода возможностей» охватила Москву, Углич, Ярославль, Кострому и Нижний Новгород. Участники второй смены путешествовали от Нижнего Новгорода и посетили Чебоксары, Ульяновск и Самару. Третий заезд взял свой старт из Самары, маршрут круиза прошел через Саратов, Волгоград и Астрахань.

Участниками круиза стали представители проектов и конкурсов «Мастера гостеприимства», «Лидеры России», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал», «Центры компетенций», «Абилимпикс», Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», «Моя страна — моя Россия», «Лучший социальный проект года», «Время карьеры», «Экософия», «Открываем Россию заново», «Цифровой прорыв: сезон «Искусственный интеллект», «Начни игру», «Твой ход», «Всероссийская студенческая весна», Российская национальная премия «Студент года» и других проектов.

«Проект «Теплоход возможностей» президентской платформы «Россия — страна возможностей» очень важен для Астраханской области, потому что мы участвуем во всех конкурсах и проектах платформы. Такие проекты имеют большое социальное значение и очень интересны. Думаю, у «Теплохода возможностей» большое будущее. Развитию круизного туризма уделяется большое внимание, как на федеральном, так и на региональном уровне. Это достаточно перспективное направление и Астрахань стремится к тому, чтобы с помощью круизного туризма жители нашей страны могли познакомиться не только с историко-культурным потенциалом Астраханской области, но и соседних регионов», — отметила начальник отдела реализации и продвижения проектов развития в сфере туризма министерства культуры и туризма Астраханской области Ирина Теркулова .

Каждая поездка состояла из нескольких частей: туристического блока, который включает в себя экскурсии по знаковым местам с экскурсоводами и архитекторами, а также насыщенную деловую программу.

«Теплоход возможностей — это шанс проявить себя, познакомиться с талантливыми представителями других проектов платформы, поделиться своими идеями для реализации, окунуться в невероятную атмосферу и приобрести новые знания. В рамках программы мы работали над разработкой концепции различных проектов, которые в дальнейшем можно реализовать. Благодаря президентской платформе «Россия — страна возможностей» я смогла посетить различные регионы нашей страны, прикоснуться к их культуре и традициям, посетить главные достопримечательности региональных центров и познакомиться с огромным количеством интересных, талантливых, креативных людей», — рассказывает финалистка проекта «ТопБлог» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ксения Брикунова .

Интересную лекцию «Путешествие как жизнь VS жизнь как путешествие» провела для участников советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, о модели развития талантов в Самарском регионе рассказала руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина, руководитель проекта «Экософия» АНО «Россия — страна возможностей» Вита Саар поделилась знаниями по управлению впечатлениями. Членам круиза предстояло вжиться в роль разработчика игры без компьютера на мастер-классе «Сочиняем компьютерную игру» от амбассадоров проекта «Начни Игру» Егора Богданова, Кирилла Непомилуева, Ивана Обухова и Олега Бахтадзе-Корнаухова, а на мастер-классе от участников проекта «ТопБЛОГ» Дианы Сулаймановой и Анны Крылатой рассказали, как креативить, когда идей не осталось и поделились методами поиска новых идей. Участники круиза становились инициаторами мероприятий, лекций, сессий, мастер-классов и других образовательных и творческих активностей, на которых можно было поделиться опытом с коллегами и найти единомышленников.

«Попасть на образовательный круиз — это настоящая удача. А если человек удачлив, то он возьмёт от происходящего всё возможное и невозможное. «Теплоход возможностей» — это про новые знакомства, новые знания, открытие себя с других сторон, наслаждение процессом и увлекательное приключение. Грамотно построена программа, перетекающая от деловых сессий до знакомств с городами и общения с идейными людьми из других проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мы наполнялись, созидая и созидали, наполняясь. Признаюсь честно и открыто: «Это самое яркое образовательное событие, случившееся со мной за последний год», — отмечает победитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей», Посол гостеприимства Кировской области Нина Лаптева .

Во время деловой программы участники обсудили существующие модели социальных лифтов на примере проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», придумали и разработали конкурс мечты, который бы могла реализовать платформа «Россия — страна возможностей». Яркие идеи будут переданы в Департамент проектного управления для анализа и потенциальной интеграции в работу платформы.