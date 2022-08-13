Астрахань, 13 августа 2022, 16:17 — REGNUM В Астрахани завершился образовательный круиз платформы «Россия — страна возможностей» по программе «Больше, чем путешествие». С 31 июля по 12 августа участники конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» отправились в 12-дневный круиз на теплоходе «Нижний Новгород» по программе «Больше, чем путешествие». Более 350 человек, представляющих все проекты платформы, стали участниками речного круиза по Волге, маршрут которого включал в себя 11 городов России: Москва, Углич, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, Ульяновск, Самара, Саратов, Волгоград и Астрахань.
Экскурсионные программы во время остановок теплохода помогли познакомиться с туристическими возможностями России.
Программа «Больше, чем путешествие» создана для поощрения самых активных и талантливых молодых людей со всей России: участников и победителей различных конкурсов, добровольческих инициатив и олимпиад. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Министерство науки и высшего образования РФ, АНО «Россия — страна возможностей» и Российское общество «Знание». Молодые люди сами могут выбрать, какой регион России посмотреть в поощрительном путешествии: для выбора доступно 370 программ, география проекта охватывает 79 регионов России. В поездках участники открывают для себя Россию и вносят свой вклад в развитие городских пространств, участвуют в социальных и волонтерских акциях.
Астраханская область активно включилась в реализацию программы «Больше, чем путешествие» — более 100 астраханцев воспользовались возможностью посетить другие регионы: самыми популярными направлениями стали Архангельск, Москва и Санкт-Петербург. Астрахань, по оценкам специалистов, уже посетили 110 участников, в скором времени отправятся еще более 50 — больше всего город захотели увидеть жители Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и Кызыла.
«Астраханская область активно участвует в проекте «Больше, чем путешествие». В этом году регион посетило более 160 участников программы. Мы получаем позитивную обратную связь и понимаем, что про Астраханскую область все больше и больше узнают по всей стране. Уверен, что ребята, которые приняли участие в «Теплоходе возможностей» президентской платформы «Россия — страна возможностей» приобрели опыт, который поможет им воплотить свои идеи в жизнь на территории нашего региона», — отметил руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области Виктор Нуртазин.
Круиз на «Теплоходе возможностей» состоял из трех смен, в рамках которых участники, финалисты и победители проектов платформы «Россия — страна возможностей» сменяли друг друга. Первая смена «Теплохода возможностей» охватила Москву, Углич, Ярославль, Кострому и Нижний Новгород. Участники второй смены путешествовали от Нижнего Новгорода и посетили Чебоксары, Ульяновск и Самару. Третий заезд взял свой старт из Самары, маршрут круиза прошел через Саратов, Волгоград и Астрахань.
Участниками круиза стали представители проектов и конкурсов «Мастера гостеприимства», «Лидеры России», «ТопБЛОГ», «Я — профессионал», «Центры компетенций», «Абилимпикс», Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», «Моя страна — моя Россия», «Лучший социальный проект года», «Время карьеры», «Экософия», «Открываем Россию заново», «Цифровой прорыв: сезон «Искусственный интеллект», «Начни игру», «Твой ход», «Всероссийская студенческая весна», Российская национальная премия «Студент года» и других проектов.
Каждая поездка состояла из нескольких частей: туристического блока, который включает в себя экскурсии по знаковым местам с экскурсоводами и архитекторами, а также насыщенную деловую программу.
Интересную лекцию «Путешествие как жизнь VS жизнь как путешествие» провела для участников советник руководителя Федерального агентства по туризму Юлия Рыбакова, о модели развития талантов в Самарском регионе рассказала руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина, руководитель проекта «Экософия» АНО «Россия — страна возможностей» Вита Саар поделилась знаниями по управлению впечатлениями. Членам круиза предстояло вжиться в роль разработчика игры без компьютера на мастер-классе «Сочиняем компьютерную игру» от амбассадоров проекта «Начни Игру» Егора Богданова, Кирилла Непомилуева, Ивана Обухова и Олега Бахтадзе-Корнаухова, а на мастер-классе от участников проекта «ТопБЛОГ» Дианы Сулаймановой и Анны Крылатой рассказали, как креативить, когда идей не осталось и поделились методами поиска новых идей. Участники круиза становились инициаторами мероприятий, лекций, сессий, мастер-классов и других образовательных и творческих активностей, на которых можно было поделиться опытом с коллегами и найти единомышленников.
Во время деловой программы участники обсудили существующие модели социальных лифтов на примере проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», придумали и разработали конкурс мечты, который бы могла реализовать платформа «Россия — страна возможностей». Яркие идеи будут переданы в Департамент проектного управления для анализа и потенциальной интеграции в работу платформы.