Кубинка, Московская область, 13 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. На время проведения Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022) в Московской области, в Алабино откроется Дом дружбы, сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM «Танковый биатлон» на полигоне Алабино

Дом дружбы откроется 15 августа, на его территории будут представлены выставки стран-участниц международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры».

В Доме будут проходить концерты международных военных ансамблей, а также музыкальных коллективов Москвы и Московской области.