13 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил проверить всех без исключения граждан Украины на предмет возможного сотрудничества с Российской Федерацией.

Оксана Переможенко, , 16:54 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил проверить всех без исключения граждан Украины на предмет возможного сотрудничества с Россией. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика страны».

Истерика Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

«Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить. Чтобы их не осталось на нашей территории», — сказал он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Для тех, кто до сих пор считает, что нацизма на Украине нет. Вот заявление официального лица Зеленского, целого главы «СНБО», который в открытую хочет травить людей с нейтральной или пророссийской позицией как «крыс». Гитлер в свое время также травил людей в концлагерях, если кто забыл…» — комментирует заявление Данилова украинский журналист Дмитрий Василец в своем телеграм-канале.

«Всё по заветам Адольфа. Достойные ученики, уже подчас превзошедшие своего учителя», — написал Alexander Y.

«Рыночный рэкетир дорос до уровня секретаря Совета безопасности. Это всё, что надо знать об Украине», — пишет Валерий.

«Чем хуже идут дела, тем больше истерики», — отметил один из участников обсуждения.

«Шариков дорвался до власти», — добавил V4V.

«Это звоночек для украинцев, кто не говорит на мове, кто ещё имеет свою точку зрения, родственников в России, у кого фамилия не заканчивается на «о» и многих других… «Единая Украина» — лозунг для дебилов», — пишет Ден К.

«Чувствует приспешник нацистский, что жареным пахнет… Жарко под задницей твоей…» — не выдержала А. Мосина.

«Лучший метод защиты — нападение. Чует, что стул шатается, и решил перед уходом повыделываться», — считает Елена.

«Ну так начал бы с верхов!» — добавила Елена.

«Прогрессивное, цивилизованное» сообщество пропустит мимо ушей эти заявления. Рука руку моет. Как фашисты и нацисты могут осудить своих единомышленников? Но ничего, русские, которых вы травите всей кодлой, это вам не евреи в 30-х — 40-х годах прошлого века… Так дадим по нацистским мозгам, что повылетают из горшков ваших ублюдочных», — не выдержала Alla.

Русские идут. Русофобия Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Если такое заявлено, значит, скрыто поддерживающих СВО большинство?! Люди запуганы…» — задумался Jacob.

«Вот поэтому и надо идти до конца», — отметил Антон.

«Если все предатели, значит, ты — оккупант», — написал Влад.

«Если в вашей стране, по вашему мнению, так много «врагов», то, может, и страна не ваша, как и территории», — задался вопросом Г. С.

«Обычно, чтобы отвести от себя подозрение, крот начинает запускать игру «ищем крота». А в психиатрии беспричинный поиск врагов это признак шизофрении. У этого отморозка, похоже, уже давно диагноз», — написала Swietlana.

«Самое важное во время следствия — не выйти на самих себя…» — добавил Владимир.

«Фашизм? Нет, демократия по-украински», — с сарказмом пишет Ярославна.

«А вас не смущает то, что на Украине, где все такие «патриоты Украины» и «ненавидят» Россию, столько, оказывается, человек, готовых под страхом преследования от СБУ сотрудничать с этой же Россией?» — задумался еще один участник обсуждения.

«Если каждый первый предатель, то Данилов не в своей стране», — подчеркнула Надя.

«Крым вытравили, Донбасс вытравили… Кто ещё на выход? Дебилы…» — не выдержал Валерий.

«А нужно всего лишь свободно выпускать на освобождённые территории желающих», — отметила Элина.

«Если думаешь, что всё население поддерживает противника, то нечего дальше воевать. Объявляй капитуляцию», — призвал Alex R.

«Это вопрос не нацбезопасности, а паника о близком проигрыше», — подытожил один из комментирующих.