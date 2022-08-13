Москва, , 16:04 — REGNUM Цена первого электрического автомобиля i-Pro российского бренда Evolute составит около 2 млн рублей с учётом программ субсидирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании Evolute.

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По данным агентства, рекомендованная розничная цена не будет превышать 3 млн рублей. При учёте субсидии про лизинговым и кредитным программам цена для покупателей окажется на 35% меньше.

Представители Evolute не стали раскрывать цену на готовящийся к выпуску первый автомобиль. При этом в компании подтвердили, что субсидия при покупке электромобилей составит 35%.

Электромобили Evolute будут производиться на липецком заводе «Моторинвест». В компании планируют запустить производство до конца 2022 года.

Планируется, что линейка электромобилей Evolute будет включать седан, минивэн и три кроссовера различных классов. Первым автомобилей компании должен стать седан Evolute i-Pro.

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