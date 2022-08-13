Брянск, , 15:54 — REGNUM На сегодняшний день в России спорт должен быть на передних рубежах, помогая укреплять социальный и физический иммунитет жителей нашей страны. Об этом 13 августа заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в ходе своей рабочей поездки в Брянскую область.

Олег Матыцин Duma.gov.ru

«Радует, что в Брянской области такое внимание уделяется развитию спорта, развивается спортивная инфраструктура. Время сейчас непростое, но спорт должен находиться на передних рубежах, помогая укреплять социальный и физический иммунитет наших граждан», — приводит его слова ТАСС во время рабочей встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

Также Матыцин поблагодарил главу региона и его команду за работу, которая была ими проделана в области для развития спорта.

Отметим, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что систематические занятия спортом вовлекают все больше жителей России.