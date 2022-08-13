Москва, , 15:54 — REGNUM В первой половине 2023 года в России ожидается пик падения инвестиций в основной капитал. Об этом 13 августа заяви первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов во время своего выступления на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

«Мы только-только сейчас входим в спад инвестиций, и пик падения придется на 2023 год, на первое полугодие. Это связано и с ситуацией с доходами в отраслях, и с прибылью в отраслях, и с ограничением по производству, по импорту, оборудованию и так далее», — сказал он.

При этом Белоусов уточнил, что пик спада потребления в России, либо уже прошёл, либо идёт в данный момент и добавил, что уже в этом году в нашей стране ожидает рост уровня потребления.

«И в 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, это продолжится», — добавил первый вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Росстат предварительно оценил снижение ВВП России за II квартал 2022 года в 4%.