Москва, 13 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Макет новой Российской орбитальной станции будет впервые представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2022». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Евгений Самарин Макет космической станции «Мир»

Разработка эскизного проекта новой орбитальной станции ведётся специалистами ракетно-космической корпорации «Энергия». Макет Российской орбитальной станции будет впервые представлен на стенде корпорации в павильоне Роскосмоса.

Среди других новинок отечественной космической отрасли, которые будут представлены на форуме «Армия-2022», в Роскосмосе выделили робототехнический комплекс «Маркер». Эта система используется в вкачестве мобильного комплекса охраны, она уже прошла тестирование на космодроме Восточный.

Также в павильоне Роскосмоса будут представлены высокоресурсные двигательные установки космических аппаратов на базе холловских и ионных двигателей. Другими элементами композиции станут макеты российских космических аппаратов и ракет-носителей, включая новое семейство «Ангара». Также будет показана продукция гражданского назначения, разработанная на предприятиях Роскосмоса в рамках программы диверсификации.

Генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов расскажет об основных достижения и планах госкопрорации на пленарном заседании форума. Представители Роскосмоса примут участие в деловых встречах, профильных заседаниях, круглых столах и конференциях.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдёт в конгрессно-выставочном центре «Патриот» с 15 по 21 августа 2022 года. Организатором форума является Министерство обороны России.