Мадрид, , 15:39 — REGNUM Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что завершит карьеру и уйдёт на пенсию после окончания работы в испанской команде. Об этом 13 августа сообщает Il Messagero.

Карло Анчелотти Светлана Бекетова

«Этот этап в «Реале» станет завершающим в моей карьере. После этого я уйду на пенсию», — сказал 63-летний Анчелотти.

Летом 2021 года Анчелотти возглавил «Реал». Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В сезоне 2021/22 он привёл команду к победе в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. При этом он уже возглавлял мадридский клуб в 2013–2015 годах.

Также он возглавлял итальянские «Ювентус», «Милан» и «Наполи», английские «Челси» и «Эвертон», французский ПСЖ и немецкую «Баварию».

Анчелотти стал первым тренером, который выиграл каждый из пяти сильнейших чемпионатов в Европе. Он приводил к победам в национальных первенствах «Милан», «Челси», ПСЖ, «Баварию» и «Реал». Кроме того, он четыре раза выиграл Лигу чемпионов — по два раза с «Миланом» и «Реалом».

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