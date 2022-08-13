Вильнюс, 13 августа, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Власти Литвы настаивают на том, чтобы все страны — участницы Европейского союза запретили въезд на свою территорию для граждан России. Об этом 13 августа заявил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит агентство Baltic News Service.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По словам Ландсбергиса, литовские сотрудники сферы госбезопасности, выдачи виз и пограничного контроля приветствуют решение властей Эстонии не пускать на свою территорию жителей России с шенгенскими визами и предложения Латвии запретить выдавать такие визы жителям Белоруссии.

«Литва последовательно выступает за санкции против агрессивных государств и придерживается позиции, что ограничения работают более эффективно, если они применяются на уровне ЕС», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение об ограничении выдачи шенгенских виз гражданам России и запрете их въезда на территорию Эстонии, который начнёт действовать с 18 августа, утвердило эстонское правительство.