Москва, , 15:34 — REGNUM Высылка российского дипломата из Черногории является эпизодом развязанной западными странами «гибридной кампании» против Москвы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Мария Захарова Mid.ru

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«Рассматриваем выпад черногорских властей как очередной эпизод развязанной Западом и его сателлитами гибридной кампании против России», — отмечается в заявлении.

Она подчеркнула, что высылка российского дипломата лишена причин и логики, и Россия видит в данном шаге Подгорицы нежелание и неспособность «отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии».

Также сказано, что Россия оставляет за собой право ответить на действия Черногории.

Напомним, что 12 августа в МИД Черногории заявили об объявлении российского дипломата персоной нон грата.