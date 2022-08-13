Будапешт, , 15:25 — REGNUM Дополнительные поставки российского природного газа в Венгрию сверх установленных контрактов начала по трубопроводу «Турецкий поток» компания «Газпром». Об этом 13 августа написал госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер на своей странице в одной из соцсетей.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнил Менцер, ранее венгерское правительство решило приобрести ещё 700 млн кубометров природного газа сверх предусмотренных контрактами объёмов поставок.

«Зная сегодняшние европейские рыночные условия, ясно, что приобретение такого большого количества невозможно без российских источников, поэтому министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто недавно провел переговоры в Москве, за которыми последовало несколько коммерческих переговоров. Это привело к соглашению, в результате которого вчера утром «Газпром» начал поставки сверх уже законтрактованных объемов», — отметил он.

Также госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям уточнил, что до конца августа 2022 года в страну по трубопроводу «Турецкий поток» будет каждый день поступать по 2,6 млн кубометров голубого топлива. При этом Менцер добавил, что в данный момент идут переговоры по графику этих поставок газа в Венгрию в сентябре.

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