Донецк, , 15:20 — REGNUM ВСУ за 10 минут обстреляли Донецк и Макеевку. Об этом 13 августа сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:40 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Киевский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм. 14:50 — н.п. Орловка — н.п. Макеевка (Кировский район): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР.

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