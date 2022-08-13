Южно-Сахалинск, , 15:18 — REGNUM С 13 по 19 августа 2022 года на территории Сахалинской области пройдет первый Форум развития продукта «Больше, чем Сахалин». Форум станет тестовой площадкой, собравшей в одном месте молодых и талантливых путешественников со всей страны, представителей ключевых федеральных и региональных органов власти, отвечающих за развитие территорий, молодежи и патриотическое воспитание.

Участниками форума станут 120 победителей и призеров конкурсов платфоомы «Россия — страна возможностей» («Твой ход», «Мастера гостеприимства», «Большая перемена») и Российского общества «Знание» в возрасте от 14 до 35 лет.

Площадка Форума предоставит широкие возможности для прямого диалога между представителями органов власти, бизнеса и молодежи, направленного на развитие и модернизацию продукта федеральной программы «Больше, чем путешествие» с помощью внедрения в практику новых идей, видений и инициатив.

Итогом Форума станет представление и защита участниками нового туристического продукта, основанного на запросах и видении молодежи по шести тематическим направлениям. Самые успешные решения будут предложены для включения во второй сезон федеральной программы «Больше, чем путешествие».