Красногорск, , 15:11 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Спартаком» в финале Кубка Овечкина по хоккею среди игроков 2010 года рождения. Встреча прошла 13 августа и завершилась со счётом 7:6.

Хоккей (сс) jill111

Турнир проходил в подмосковном Красногорске на арене им. Петрова. Перед финальной игрой прошёл матч легенд, в котором принял участие Александр Овечкин.

Помимо ЦСКА и «Спартака» в турнире принимали участие «Авангард», «Салават Юлаев», «Юность» (Минск), «Локомотив-2004», «Витязь», «Атлант», «Ак Барс», «Трактор», «СКА-Стрельна» и московское «Динамо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, перед началом матча легенд показательный номер исполнила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева.

Читайте ранее в этом сюжете: Валиева без ошибок исполнила показательный номер перед игрой Кубка Овечкина